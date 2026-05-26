Искусственный интеллект на рынке труда: 57% жителей УрФО осваивают нейросети

57% жителей Уральского федерального округа так или иначе осваивают навыки работы с ИИ-инструментами — самостоятельно или с помощью работодателя. Об этом сообщила региональный представитель "Авито Работы" в Уральском федеральном округе Елизавета Чурина на пресс-конференции "Авито", посвященной рынку труда, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Чуриной, 15% работодателей планируют внедрить программы обучения сотрудников, а 21% уже регулярно используют ИИ в найме. 31% жителей УрФО находятся в процессе обучения востребованным навыкам. Она отметила, что ситуация с внедрением ИИ на рынке труда будет меняться, предположив, что дальше эта цифра будет только расти.

На вопрос о том, в каких профессиях ИИ используется активнее всего, спикеры "Авито" ответили, что данные постоянно меняются, но общая тенденция — повсеместное проникновение. Один из участников сравнил будущее ИИ с Excel.

"Как все мы пользуемся Excel или Word, так и на горизонте пяти лет ИИ-агенты станут тем, чем люди пользуются в быту постоянно. Это будет касаться в меньшей степени рабочих специальностей — например, сварщиков, но и там можно придумать много применений — как второго пилота, который помогает в повседневной деятельности", — отметил директор по развитию бизнеса "Авито Подработка" Алексей Панюков.

Участники пресс-конференции подчеркнули, что ИИ — это не замена человека, а помощник — инструмент, который позволяет быть эффективнее, быстрее, успешнее, автоматизирует работу, где-то является и личным помощником, с которым можно "вместе подумать".

Также было отмечено, что с появлением ИИ появляются новые профессии, а текущие трансформируются.