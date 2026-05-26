"Газпром" планирует продать спутниковое производство компании "Новый старт"

Завод "Газпрома" по производству спутников в Московской области может быть продан компании "Новый старт" до конца 2026 года, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в космической отрасли.

В сделку также может войти принадлежащий предприятию Центр управления полетами.

Источники отмечают, что "Новый старт" стремится быстро нарастить космические активы и построить вертикально интегрированную компанию. Для покупателя это - приобретение готовой космической инфраструктур. "Газпрому" продажа позволит избавиться от непрофильного актива, с которым компания не видит дальнейших перспектив.

Опрошенные изданием эксперты оценивают завод и Центр управления полетами в 15–40 млрд рублей, источник на финансовом рынке - в 20 млрд рублей.

АО "Новый старт" зарегистрировано в марте 2025 года в Москве. Гендиректором компании является бывший заместитель главы "Роскосмоса" Александр Блошенко. В апреле глава госкорпорации Дмитрий Баканов докладывал президенту РФ Владимиру Путину о том, что до конца 2026 года произойдет консолидация спутникостроительных активов вне контура "Роскосмоса" компанией "Новый старт". Объем инвестиций "частного инвестора" в совместный проект с "Роскосмосом" "Новый старт" составит 600 млрд руб. на восемь лет.