Игорь Мартынов подчеркнул важность поддержки АПК как основы экономического развития Астраханской области

26 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Экономика Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов подчеркнул важность поддержки АПК как основы экономического развития Астраханской области

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов в рамках рабочей поездки посетил объекты агропромышленного комплекса Камызякского района. Вместе со спикером регионального парламента вопросы развития сельского хозяйства в муниципалитете обсудили депутат Думы Астраханской области Андрей Маркин и глава Камызякского района Михаил Черкасов.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Первой точкой в программе посещения стали поля Алексея Киселева, засаженные клубникой сорта «Азия». Урожай сладкой ягоды фермер получает с 12 гектаров открытого грунта. По словам фермера, такие масштабы –это своего рода нововведение, так как клубнику преимущественно выращивают в тепличных условиях.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Председатель Думы Игорь Мартынов отметил высокий объем сбора сельхозкультуры – около 3 тонн клубники в день. Реализуется ягода в основном на рынки Москвы и Волгоградской области, а также на ярмарки Астрахани.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Основными отраслями производства хозяйства Алексея Киселева являются растениеводство и животноводство. Деятельность направлена на выращивание картофеля и овощебахчевых культур. В будущем году фермер планирует расширить линейку клубничных сортов и увеличить объемы урожая.

Вторым пунктом рабочей поездки стало предприятие «Лебеди Агро». Основным видом экономической деятельности компании является выращивание риса. Уже на протяжении нескольких лет предприятие является крупнейшим производителем риса-сырца на территории Камызякского района.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

В этом году общая посевная площадь составила 1270 га, планируется, что урожайность риса составит около 7000 тонн. Сбор «белого золота» намечен на сентябрь. В производстве предприятие использует популярные отечественные сорта риса, в том числе и знаменитый «Рапан». По словам главного агронома предприятия Александра Шубина, «Рапан» отличает высокая продуктивность и отличные вкусовые качества.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

По итогам поездки Игорь Мартынов подчеркнул важность поддержки агропромышленного комплекса региона как основы экономического развития Астраханской области.

Теги: игорь мартынов, фермер, камызякский район, клубника, рис


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети