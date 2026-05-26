Игорь Мартынов подчеркнул важность поддержки АПК как основы экономического развития Астраханской области

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов в рамках рабочей поездки посетил объекты агропромышленного комплекса Камызякского района. Вместе со спикером регионального парламента вопросы развития сельского хозяйства в муниципалитете обсудили депутат Думы Астраханской области Андрей Маркин и глава Камызякского района Михаил Черкасов.

Первой точкой в программе посещения стали поля Алексея Киселева, засаженные клубникой сорта «Азия». Урожай сладкой ягоды фермер получает с 12 гектаров открытого грунта. По словам фермера, такие масштабы –это своего рода нововведение, так как клубнику преимущественно выращивают в тепличных условиях.

Председатель Думы Игорь Мартынов отметил высокий объем сбора сельхозкультуры – около 3 тонн клубники в день. Реализуется ягода в основном на рынки Москвы и Волгоградской области, а также на ярмарки Астрахани.

Основными отраслями производства хозяйства Алексея Киселева являются растениеводство и животноводство. Деятельность направлена на выращивание картофеля и овощебахчевых культур. В будущем году фермер планирует расширить линейку клубничных сортов и увеличить объемы урожая.

Вторым пунктом рабочей поездки стало предприятие «Лебеди Агро». Основным видом экономической деятельности компании является выращивание риса. Уже на протяжении нескольких лет предприятие является крупнейшим производителем риса-сырца на территории Камызякского района.

В этом году общая посевная площадь составила 1270 га, планируется, что урожайность риса составит около 7000 тонн. Сбор «белого золота» намечен на сентябрь. В производстве предприятие использует популярные отечественные сорта риса, в том числе и знаменитый «Рапан». По словам главного агронома предприятия Александра Шубина, «Рапан» отличает высокая продуктивность и отличные вкусовые качества.

По итогам поездки Игорь Мартынов подчеркнул важность поддержки агропромышленного комплекса региона как основы экономического развития Астраханской области.