Национализированное "Южуралзолото" не смогли продать и на вторых приватизационных торгах

Национализированную часть "Южуралзолота" и активы, связанные с компанией, не удалось приватизировать и со второго раза. На повторные торги заявился только один участник, но его не допустили.

Единственным претендентом на участие в аукционе была компания "Русские угли", передает РБК со ссылкой на данные ГИС "Торги".

На этот раз аукцион предполагалось проводить по так называемой голландской системе – изначальная цена последовательно снижается до уровня в 50% от стартовой. Если по сниженной цене лот готовы купить два участника – цена начинает повышаться. Для признания голландских торгов состоявшимися необходимо не менее двух участников.

Эксперты не исключают, что теперь может быть применена схема продажи по минимально допустимой цене. Для крупных активов минимально допустимая цена составляет 10% от цены первоначального предложения.

20 апреля Росимущество объявило результаты предварительной оценки стоимости акций "Южуралзолота" и его структур, национализированных в 2025 году по иску Генпрокуратуры. Совокупную стоимость активов оценили в 162 млрд руб., в том числе в 140 млрд руб. оценены 67,2% акций "Южуралзолото Группа Компаний". 100% долей ООО "Управляющая компания ЮГК" оценена еще в 9,1 млрд руб.

Торги Росимущество планировало провести в сокращенные сроки – у участников было пять рабочих дней, чтобы подать заявку на участие в торгах и внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов (32 404 007 600,2 рублей).

В 2025 году суд по иску Генпрокуратуры национализировал у челябинского бизнесмена и депутата Константина Струкова 68% акций ЮГК и 100% долей в управляющей компании предприятия. Суд согласился с доводами прокуратуры, которая утверждала, что Струков получил активы незаконно. Также со Струкова уже взыскали 3,9 млрд руб. в счет компенсации ущерба, причиненного компанией природе.

После этого Росимущество, получившее в управление активы, заявило о намерении продать компанию до начала 2026 года, но пока открытый аукцион так и не прошел. ЦБ считает, что выкуп этой доли в приоритетном порядке должен быть предложен другим акционерам: около 10% акций компании находятся в свободном обращении, еще 22% в 2022 году приобрела дочерняя структура Газпромбанка – УК "ААА управление капиталом". Изначально сообщалось, что покупателем госпакета может выступить структура ГПБ. В Минфине заявляли, что заинтересованы в продаже миноритариям.