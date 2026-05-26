Национализированное "Южуралзолото" не смогли продать и на вторых приватизационных торгах

26 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Экономика Челябинская область В России
Фото: Накануне.RU

Национализированное "Южуралзолото" не смогли продать и на вторых приватизационных торгах

Национализированную часть "Южуралзолота" и активы, связанные с компанией, не удалось приватизировать и со второго раза. На повторные торги заявился только один участник, но его не допустили.

Единственным претендентом на участие в аукционе была компания "Русские угли", передает РБК со ссылкой на данные ГИС "Торги".

На этот раз аукцион предполагалось проводить по так называемой голландской системе – изначальная цена последовательно снижается до уровня в 50% от стартовой. Если по сниженной цене лот готовы купить два участника – цена начинает повышаться. Для признания голландских торгов состоявшимися необходимо не менее двух участников.

Эксперты не исключают, что теперь может быть применена схема продажи по минимально допустимой цене. Для крупных активов минимально допустимая цена составляет 10% от цены первоначального предложения.

20 апреля Росимущество объявило результаты предварительной оценки стоимости акций "Южуралзолота" и его структур, национализированных в 2025 году по иску Генпрокуратуры. Совокупную стоимость активов оценили в 162 млрд руб., в том числе в 140 млрд руб. оценены 67,2% акций "Южуралзолото Группа Компаний". 100% долей ООО "Управляющая компания ЮГК" оценена еще в 9,1 млрд руб.

Торги Росимущество планировало провести в сокращенные сроки – у участников было пять рабочих дней, чтобы подать заявку на участие в торгах и внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов (32 404 007 600,2 рублей).

В 2025 году суд по иску Генпрокуратуры национализировал у челябинского бизнесмена и депутата Константина Струкова 68% акций ЮГК и 100% долей в управляющей компании предприятия. Суд согласился с доводами прокуратуры, которая утверждала, что Струков получил активы незаконно. Также со Струкова уже взыскали 3,9 млрд руб. в счет компенсации ущерба, причиненного компанией природе.

После этого Росимущество, получившее в управление активы, заявило о намерении продать компанию до начала 2026 года, но пока открытый аукцион так и не прошел. ЦБ считает, что выкуп этой доли в приоритетном порядке должен быть предложен другим акционерам: около 10% акций компании находятся в свободном обращении, еще 22% в 2022 году приобрела дочерняя структура Газпромбанка – УК "ААА управление капиталом". Изначально сообщалось, что покупателем госпакета может выступить структура ГПБ. В Минфине заявляли, что заинтересованы в продаже миноритариям.

Теги: южуралзолото, торги, аукцион, приватизация


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.05.2026 07:45 Мск В Челябинске обнулён долг УК ЮГК в 17 млрд перед Константином Струковым
Ранее 18.05.2026 10:48 Мск "Южуралзолото" не удалось продать с первого раза – на торги никого не допустили
Ранее 07.05.2026 12:48 Мск Государство продает "Южуралзолото" за 162 млрд рублей
Ранее 04.05.2026 08:40 Мск В Челябинске УК ЮГК подала иск к бывшему президенту организации
Ранее 20.04.2026 12:00 Мск Национализированные активы "Южуралзолота" оценили в 162 миллиарда рублей
Ранее 25.03.2026 14:26 Мск Кассационный суд оставил в силе национализацию "Южуралзолота"
Ранее 17.03.2026 09:40 Мск На счетах ЮГК арестованы более 32 млрд рублей
Ранее 30.12.2025 12:40 Мск Контрольный пакет ЮГК продадут на открытом аукционе
Ранее 26.12.2025 16:50 Мск Государство не успеет до конца года продать национализированную долю ЮГК
Ранее 10.12.2025 12:44 Мск ЦБ напомнил Росимуществу про оферту для миноритариев "Южуралзолота"
Ранее 27.10.2025 16:35 Мск Генпрокуратура установила, что экс-владелец ЮГК вывел 163 млрд рублей за границу
Ранее 15.10.2025 09:18 Мск С экс-владельца "Южуралзолота" взыскали 3,9 млрд
Ранее 10.10.2025 12:29 Мск Росимущество не собирается делать оферту миноритариям ЮГК при продаже своего пакета акций
Ранее 01.10.2025 08:28 Мск СМИ: На национализированную долю ЮГК нашелся покупатель
Ранее 15.08.2025 15:01 Мск Минфин назвал будущего покупателя "Южуралзолота"
Ранее 13.08.2025 00:15 Мск Стало известно об аресте всех активов бизнесмена Струкова и его родных
Ранее 08.08.2025 10:18 Мск У "Южуралзолота" снова сменился президент
Ранее 30.07.2025 19:05 Мск С бывшего владельца национализированного "Южуралзолота" собираются взыскать 4 млрд рублей
Ранее 17.07.2025 09:30 Мск Назначен сменщик бизнесмена Струкова на посту президента управляющей компании "Южуралзолото"
Ранее 17.07.2025 08:54 Мск Национализированное "Южуралзолото" приватизируют - Силуанов
Ранее 14.07.2025 20:25 Мск Бизнесмен Струков отстранён от должности президента управляющей компании "Южуралзолото"
Ранее 14.07.2025 11:40 Мск Акции "Южуралзолота" выросли в цене после возобновления торгов
Ранее 11.07.2025 12:52 Мск Суд в Челябинске национализировал "Южуралзолото"
Ранее 09.07.2025 18:58 Мск Альфа-банк наложил арест на акции "Южуралзолота"
Ранее 06.07.2025 08:44 Мск ЮГК опровергает сообщения о задержании Константина Струкова
Ранее 05.07.2025 21:38 Мск Владелец "Южуралзолота" задержан при попытке улететь в Турцию из Челябинска
Ранее 04.07.2025 14:35 Мск СМИ: Экологический ущерб от деятельности "Южуралзолота" может составить 6 млрд рублей
Ранее 04.07.2025 13:55 Мск ЦБ объяснил приостановку торговли акциями "Южуралзолота"
Ранее 04.07.2025 12:04 Мск Торги акциями "Южуралзолота" остановлены по требованию ЦБ - Мосбиржа
Ранее 04.07.2025 11:18 Мск Торги акциями "Южуралзолота" были приостановлены
Ранее 03.07.2025 15:40 Мск У владельца "Южуралзолота" хотят изъять активы с капитализацией в 180 миллиардов
Ранее 03.07.2025 14:55 Мск "Южуралзолото" не будет выплачивать дивиденды за 2024 год
Ранее 03.07.2025 12:36 Мск Суд определит судьбу мажоритарного пакета акций "Южуралзолота" 8 июля
Ранее 03.07.2025 10:16 Мск Генпрокуратура потребовала национализировать компанию "Южуралзолото"
Ранее 02.07.2025 15:15 Мск ФСБ и СКР обыскали "Южуралзолото"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети