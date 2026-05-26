Владислав Ховалыг рассказал журналистам региона, что Президент дал «зеленые» резолюции на все инициативы Тувы

Глава Тувы провел пресс-коференцию, в которой участвовали представителями ведущих СМИ республики. Владислав Ховалыг рассказал журналистам об итогах рабочей встречи с Президентом России Владимиром Путиным. Напомним, встреча прошла в Кремле 22 мая.

Глава Тувы отметил, что в ходе встречи глава государства поддержал обращения практически по всем проблемным вопросам социально-экономического развития региона. Помимо открытой части, состоялся разговор Главы республики и Президента страны около получаса.

Владислав Ховалыг сообщил, что встреча была содержательной и продуктивной, так как глава государства прекрасно информирован о том, чем живет республика. Президент помнит все задачи, которые ставил во время своего приезда в Кызыл осенью 2024 года. И он высоко оценил работу регионального правительства над их решением.

«По многим проблемам, в которых требуется поддержка Президента, получил от Владимира Владимировича «зеленые» резолюции. Они являются прямым указанием федеральным руководителям не просто рассмотреть просьбы Тувы, а представить конкретные предложения с мерами помощи. В частности, на обращении о продлении льготной ипотеки для жителей Тувы до 2030 года, по 1 тысяче человек в год, Президент прямо написал – поддержать», - рассказал Глава республики.

При этом, глава Тувы уточнил предстоит сложный и не быстрый алгоритм выработки управленческих решений, через который правительству республики придется пройти, чтобы появились согласованные разными ведомствами постановления и распоряжения федеральных вице-премьеров и министров по оказанию помощи Туве.

Так, правительством страны с учетом возможностей государственного бюджета, а также интересов многих сторон будет изучаться предложение республики увеличить многодетным семьям Тувы выплату из бюджета на погашение ипотеки. Сейчас её размер составляет 450 тысяч рублей. Владислав Ховалыг обратился к Президенту с просьбой поднять её до 1 млн. рублей.

Отдельной темой беседы с Президентом стал вопрос развития социальной инфраструктуры. Владимир Путин указал, в частности, на нехватку мест в датсадах региона, из-за чего они переполнены, в ряде школ остается вторая смена.

Глава Тувы подтвердил, что региональные власти работают над проблемой системно, за несколько лет построено 11 новых школ, в 2026 году будет введена еще одна – в отдаленном Монгун-Тайгинском кожууне. Новую школу начали строить с этого года в Туране, на следующий год планируется возвести школу в селе Торгалыг.

При этом глава республики пояснил журналистам, что надо реально воспринимать возможности нового строительства. Там, где такой возможности нет, проблема второй смены будет решаться за счет капитального ремонта и реконструкции имеющихся зданий. К настоящему моменту капремонт проведен в 55 школах, часть из которых не просто обновлены, но и увеличили учебные площади. Сегодня из 174 школ в две смены учатся 68 - это чуть больше 30 тысяч детей.

По детским садам наиболее остро вопрос дефицита мест стоит в столице Тувы. Около двух третей детсадов Кызыла переполнены. «И по детсадам, и по школам у нас есть понимание, сколько и где строить. Акцентированная поддержка Президента дает республике реальный шанс решить проблему нехватки садов и школ», - уверен Владислав Ховалыг.

Также Глава Тувы передал особую благодарность Президента России жителям республики – за участие в специальной военной операции и помощь бойцам в зоне СВО, содействие новым регионам страны в восстановлении разрушений и возвращении к мирной жизни.

Владислав Ховалыг напомнил, что многим из участников СВО от Тувы Владимир Путин лично вручал высокие государственные награды, в том числе четверым Героям России.