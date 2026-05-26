Свердловчан предупреждают о порывах ветра до 18 м/с

Спасатели предупреждают жителей Свердловской области о сильном ветре 27 мая. Ожидаются порывы до 18 м/с, сообщает пресс-служба областного МЧС.

Уральцам рекомендуют:

Находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие строения;

Не прятаться от ветра около стен домов;

Не оставлять автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Также необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. В случае происшествия звонить по номеру: 112.

Напомним, что к концу этой недели в Екатеринбурге ожидается небольшое похолодание - до +19 днем и +11 ночью в воскресенье. По данным синоптика Алексея Пулина, сегодня ночью ожидается понижение температуры до +16, однако днем 27 мая жители уральской столицы снова будут спасаться от жары в +29 градусов. Похолодание придет в четверг - +21 градус, +18 в пятницу, +16 в субботу.