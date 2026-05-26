В Тюменской области ребёнок получит компенсацию за травмы в аварии

В Абатском районе семья пострадавшего в аварии ребёнка получит компенсацию.

В июле 2025 года в селе Абатское столкнулись автомобиль и мотоцикл, которым управлял 15-летний подросток. Автомобиль не предоставил преимущество в движении мотоциклу. Подросток получил перелом руки, ушибы

В ноябре водитель автомобиля оштрафован на 15 тыс. руб. Отец пострадавшего обратился в прокуратуру, прося защитить право ребёнка на компенсацию. Прокуратура через суд взыскала с виновника аварии компенсацию морального вреда в 180 тыс. руб. Деньги выплачены, сообщает прокуратура Тюменской области.