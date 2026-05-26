Касперская раскритиковала систему образования за формализм

Выполнение контрольных цифр стало единственной целью школьного образования. Об этом по поводу окончания учебного года пишет президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская.

Она обнаружила, что ее дочь в 7 классе получила двойку за контрольную по алгебре и имеет огромные пробелы в знаниях.

Оказалось, что учитель дает ученикам цифровые задания не по учебнику. Такие задания разрозненны, бессистемны, легко найти их решения в интернете, зато за них преподавателю доплачивают 5 тысяч рублей в месяц.

"Пять тысяч рублей не за качество знаний учеников, не за выращенных олимпиадников, нет - а за формальный показатель загона детей в цифру! И это в матклассе, замечу!" - возмущена эксперт.

По отчетам все хорошо: цифровые задания даются, все формальные критерии фиксируются, цифровизация изображает успешную картину. Но если метрика становится целью, то она уже перестает быть метрикой, начинаются приписки и формальное исполнение, подчеркивает Касперская.

При этом цифровизация может фиксировать только формальные критерии, а не реальные, например, глубину понимания предмета. В итоге по формальным критериям все хорошо, а по факту - пробелы в знаниях и плохие отметки на контрольных.

Через некоторое время обученные таким образом дети пойдут на рынок труда имитировать работу, потому что думать и трудиться их так никто и не научил, заключила Касперская.