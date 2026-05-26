26 Мая 2026
Экономика Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Средняя зарплата в Екатеринбурге для специалистов с опытом достигла 71 399 рублей

Средняя предлагаемая заработная плата для специалистов с опытом от трех лет в Екатеринбурге составила 71 399 рублей, тогда как средняя ожидаемая зарплата соискателей — 66 810 рублей. Прирост предложения год к году достиг 17%. Такие данные на пресс-конференции "Авито", посвященной рынку труда, озвучила региональный представитель "Авито Работы" в Уральском федеральном округе Елизавета Чурина, передает корреспондент Накануне.RU.

"Это хороший тренд. Получается, что у нас предложение чуть выше тех ожиданий, которые есть, и для наших соискателей это очень хорошая новость", — отметила Чурина.

Лидирующей сферой по росту числа резюме стали рабочие профессии: их количество увеличилось на 128%, а зарплатные ожидания выросли на 19%. Средняя зарплата в этой категории — 68 163 рубля. Наибольший прирост откликов зафиксирован в производстве (13%), на складах и в транспорте (13%), а также в ремонте и отделке помещений (7%).

В Екатеринбурге топ-5 профессий с наибольшим ростом числа вакансий возглавили сотрудники склада (+174%), операторы пунктов выдачи заказов (+70%), работники кухни, разнорабочие и работники торгового зала.

По отраслям самые высокие зарплаты предлагаются в техническом обслуживании и ремонте оборудования, строительстве промышленных объектов, банковских и финансовых услугах, добыче полезных ископаемых и транспортном машиностроении.

Среди рабочих профессий самые высокие зарплаты — у сварщиков, слесарей и наладчиков (свыше 140 000 рублей в месяц).

"Сварщик занимает первое место, затем слесарь, потом наладчик. Сейчас у нас со сварщиками есть потребность, поэтому растет зарплатное предложение", — пояснила Чурина.

В офисном сегменте лидируют менеджеры по продажам, бухгалтеры и менеджеры по работе с клиентами. В сфере транспорта и логистики наиболее высокооплачиваемые сотрудники — водители грузового транспорта, моделисты и машинисты спецтехники.

Растет число резюме от соискателей старше 45 лет: количество резюме поваров в этой возрастной группе увеличилось на 193%, продавцов-консультантов — на 73%, бухгалтеров — на 49%.

"Складывается впечатление, что к лету более опытные сотрудники захотели посвятить себя работе, нежели даче", — предположила представитель платформы.

Среди студентов популярны профессии повара, бариста и менеджера по продажам (рост резюме на 24%).

Теги: зарплата, профессии, Авито Работа


