Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД после задержания митрополита Илариона

Временный поверенный в делах Чехии в РФ прибыл в здание МИД России на фоне задержания митрополита Илариона в Карловых Варах.

Как сообщает ТАСС, он пробыл в министерстве около 10 минут и покинул его без комментариев для прессы.

Бывший глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион был задержан накануне. Сообщалось, что местные правоохранительные органы нашли у него в машине вещества, похожие на запрещенные. Чешские органы правопорядка ожидают результаты необходимых экспертиз. После их получения будет определен дальнейший порядок действий. Митрополит Иларион может быть либо освобожден, либо оставлен под стражей на время расследования.