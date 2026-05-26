Times: Украинцы массово страдают от психических расстройств

По данным ВОЗ, депрессивные состояния и высокий уровень стресса затрагивают примерно 70% жителей Украины. Организация недавно выразила обеспокоенность, что психологические последствия текущего конфликта будут ощущаться в украинском обществе на протяжении многих последующих поколений. Об этом пишет британская газета The Times.

Доктор Хазим Мостафа, представляющий Международный комитет спасения в сфере психического здоровья и психосоциальной поддержки на Украине, заявил, что украинцам нужна не ситуативная помощь, а спасение в виде продолжительной поддержки. За последний год произошло значительное ухудшение: проблемы с психикой теперь затрагивают все население страны.

Ситуацию усугубляет недостаток сна. Исследование, на которое ссылается психиатр Богдан Божук, показывает, что с момента начала боевых действий украинцы стали спать в среднем на 40 минут меньше из-за постоянного стресса и воздушных тревог. Украинцы не понимают, за что они воюют и когда это все закончится. Надежды, связанные с обещанием президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт, сменились мрачной реальностью затяжных боевых действий, которые кажутся бесконечными.