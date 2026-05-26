Игорь Седов и Александр Тихонов инициировали в Астрахани обсуждение вопросов оплаты и качества услуг в рамках проекта «Школа ЖКХ»

Сегодня в Астрахани состоялась встреча, посвящённая вопросам оплаты и качества услуг ЖКХ в рамках федерального партийного проекта «Школа ЖКХ».

Инициаторами мероприятия стали региональный координатор проекта «Школа ЖКХ», председатель Городской Думы Игорь Седов, а также председатель общественного совета проекта и руководитель комитета по бюджету, финансам и налогам Городской Думы Александр Тихонов.

На встрече присутствовали руководящий состав Службы жилищного надзора по Астраханской области, а также представители компаний: ООО «Астраханские тепловые сети», ООО «РВС», ООО «СервисТеплоПрибор», ООО «Энергометрика» и управляющих компаний.

Основными темами обсуждения стали порядок расчёта платы за коммунальные услуги, организация обслуживания и контроль за общедомовыми счётчиками, а также качество предоставляемых астраханцам услуг ЖКХ.

В завершение участники встречи наметили план будущих мероприятий, а ответственные организации взяли в работу озвученные вопросы для улучшения взаимодействия с потребителями.