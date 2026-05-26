Возглавляемый Игорем Седовым муниципальный штаб Астрахани продолжает сбор помощи участникам СВО и их семьям

Муниципальный штаб, возглавляемый председателем Городской Думы Астрахани Игорем Седовым, совместно с благотворительным фондом «Созвездие добра» и при поддержке регионального руководства, продолжает осуществлять активную помощь военнослужащим, организуя поставки по заявкам бойцов в зону СВО.

Так, в ближайшее время в зону специальной операции отправится новая партия гуманитарной помощи, в формировании которой приняли активное участие учащиеся, родители и волонтёры школ № 35 и № 9 Трусовского района Астрахани.

Военнослужащие получат маскировочные сети, продукты питания, медикаменты, одежду и другие предметы первой необходимости.