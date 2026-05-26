В Красноярске после заражения кадетов у работника пищеблока обнаружили норовирус

"В ходе расследования у одного из сотрудников кухни, который работал на пищеблоке, обнаружена РНК норовируса", — сообщает управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Отмечается, что именно он стал вероятным источником заражения 35 человек норовирусной инфекцией.

В середине мая среди учащихся Красноярского кадетского корпуса имени А.И. Лебедя были зафиксированы случаи острой кишечной инфекции. В настоящее время все заболевшие дети уже здоровы.

В отношении организатора питания ООО "Встреча ВК" возбуждено дело об административном правонарушении.