Екатеринбуржцев приглашают на силовое шоу с боксом, подъемом автомобилей и бегом с джипами

Жителей Екатеринбурга ждут на силовом шоу, которое состоится уже в ближайшие выходные. В честь боксерского турнира с участием Дмитрия Бивола гостей приглашают в спортивный квартал "Архангел Михаил", где их ждут соревнования по бегу с джипами на ремнях, подъему автомобиля, встречи с чемпионами-боксерами и розыгрыш подарков.

Спортивное шоу для всей семьи и взвешивание спортсменов самого долгожданного вечера бокса пройдет 29 мая (пятница) в УГМК-Арене. Турнир по боксу от РМК и бой за титул чемпиона мира запланированы на 30 мая. В главном поединке вечера на ринг выйдет абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивол. Ему предстоит защита титулов в схватке против немца Михаэля Айферта.

Горожан также ждет чемпионат Свердловской области по силовому экстриму, где сильнейшие люди Урала будут поднимать многотонные автомобили, тягать джипы, поднимать мегагири весом до 72 кг и держать на своих плечах огромные бетонные шары весом 100 кг. Праздник пройдет при поддержке Русской медной компании.

Уже после чемпионата зрители смогут встретиться с настоящими чемпионами-боксерами. Контрольное взвешивание состоится на большой сцене. Всего за победу будут сражаться 22 спортсмена из России и шести стран мира. Всеволод Шумков из Каменска-Уральского выйдет на ринг против Кристиана Оливо из США. Они разыграют пояс WBA Gold в полулёгком весе. Вадим Туков будет защищать пояс WBA Gold в среднем весе в поединке против аргентинца Себастьяна Папечи. Мухаммад Шехов сразится с Эрни Бетанкуром из Венесуэлы за звание обязательного претендента на титул WBA World.

Весь вечер на сцене будет создавать атмосферу DJ Вайд, а после взвешивания жители Екатеринбурга смогут насладиться хитами русского рока и песнями группы "Кино" от кавер-группы "Фанни Каплан".

Помимо этого, все пришедшие смогут принять участие в розыгрыше уникальных подарков, созданных специально для мероприятия.