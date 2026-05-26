26 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Образование Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук поздравил 2655 выпускников школ Хабаровска с праздником последнего звонка

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и мэр Хабаровска Сергей Кравчук побывали в Гимназии восточных языков № 4 и поздравили ее выпускников с последним звонком.

Для почетных гостей провели экскурсию. Ребята встретил губернатора и мэра в традиционных национальных костюмах и поприветствовали сразу на трех восточных языках - китайском, корейском и японском, а также продемонстрировали традиционную чайную церемонию.

Губернатор региона Дмитрий Демешин подчеркнул, что изучение восточных языков и культуры сегодня актуально.

После экскурсии руководители края и города поздравили одиннадцатиклассников с праздником последнего звонка. Дмитрий Демешин обратился к выпускникам с напутственным словом, призвав их остаться жить и работать в Хабаровском крае.

«Последний звонок - это особенный день для каждого одиннадцатиклассника. Это прощание со школой, с любимыми учителями и родным домом, но в то же время - это начало большого нового пути. Отдельные слова благодарности я хочу сказать родителям, которые все эти годы были рядом и помогали сегодняшним выпускникам учиться, и, конечно же, нашим педагогам. Воспитать и выучить ребенка - это колоссальный, благородный труд. Высокое качество хабаровского образования подтверждают цифры: в прошлом, 2025 году, 17 выпускников хабаровских школ стали стобалльниками по результатам экзаменов. Это общая заслуга педагогических коллективов. Вам, ребята, я желаю продолжать совершенствоваться, получить полезную специальность и работать на благо Хабаровска, Хабаровского края и всей России», - обратился к выпускникам мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Мэр Хабаровска также сообщил, что в этом году последний звонок прозвенел для 2655 выпускников школ Хабаровска. Выпускников ждут ведущие высшие и средние специальные учебные заведения, в которых они смогут получить качественное образование.  

Теги: сергей кравчук, мэр хабаровска, последний звонок, выпускники


