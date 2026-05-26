АвтоВАЗ пополнил линейку SKM новой моделью M9

АвтоВАЗ расширяет линейку бренда SKM новой моделью M9. Компания планирует выпускать эти машины на заводах в Тольятти и Нижнем Новгороде. Новинку впервые показали на московской выставке коммерческого транспорта Camvex. Разработкой автомобиля занималась компания "Промтех" - официальный партнер АвтоВАЗа, который создает спецтехнику и фургоны, пишут "Известия".

SKM M9 получил передний привод и двухлитровый дизельный двигатель мощностью 150 л.с. Покупатели смогут выбрать между шестиступенчатой "механикой" и девятиступенчатым "автоматом". Производитель подготовил сразу четыре модификации: фургон, микроавтобус на девять мест и два варианта минивэнов.

Версия "Бизнес" вмещает шесть пассажиров и водителя. Внутри разработчики установили передвижной стол и кресла, которые можно трансформировать. На выставке представили черный автомобиль с механической коробкой передач. Вариант "Трансфер" рассчитан на семь пассажиров и имеет большой багажник. В Москву привезли серую модель этой серии с "автоматом".

Для перевозки групп людей создали микроавтобус "Комфорт". Он длиннее и выше остальных версий и вмещает девять человек. На стенде показали голубую машину с автоматической трансмиссией. Также в линейку вошел белый цельнометаллический фургон с грузовым объемом 9,6 кубометра. Кроме модели M9, "Промтех" показал коммерческие Lada Granta: обычный фургон и рефрижераторы для перевозки охлажденных продуктов.

Ранее АвтоВАЗ начал предсерийную сборку обновленной LADA Niva Legend, выпуская по одному-два автомобиля в день для тестирования всех улучшений. Главным техническим новшеством станет мощный двигатель 1,8 литра на 90 лошадиных сил, который улучшит тягу на бездорожье и динамику на трассе.