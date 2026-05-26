Сергей Кравчук считает реализацию мастер-плана Хабаровска важным инструментом выполнения проектов Народной программы

Сергей Кравчук в составе делегации из Хабаровского края принял участие в отчетно-программном форуме «Есть результат» во Владивостоке. Тема форума – развитие территорий по Народной программе. Делегация Хабаровского края была одной из самых крупных делегаций в ДФО, в ее составе работали вице-губернатор Сергей Кузнецов, депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Максим Иванов, мэр Хабаровска Сергей Кравчук, а также депутаты всех уровней, активисты местных отделений ЕР, секретари первичных отделений партии, активисты партпроектов, «Молодой Гвардии», «Женского движения Единой России», представители общественных организаций и другие. Всего региональная делегация насчитывает свыше 40 участников.

«Партийный актив краевой столицы в своей работе ориентируется на стратегическую линию партии: за благополучие и достойную жизнь людей, за сильную и успешную Россию. Именно на те моменты, на которые нацеливает нас Президент России Владимир Владимирович Путин. В Хабаровске ключевые направления Народной программы выполняется благодаря взаимодействию всех уровней власти, партнёрству с бизнесом, коммерческими, научными и общественными организациями. Важным инструментом выполнения проектов Народной программы стала практическая реализация мастер-плана Хабаровска, который формировался с учетом мнения жителей. В городе активно строится жильё, социальные объекты, создаются места для работы и отдыха, осваиваются ранее незастроенные территории, ремонтируются дороги, обновляется транспорт. При поддержке нашего Президента Владимира Владимировича Путина мы открыли лицей на 800 учащихся, четыре детских сада на 840 мест, капитально отремонтировали четыре образовательных учреждения. К началу нового учебного года планируются отремонтировать ещё две школы. В настоящее время ведётся строительство сразу трёх детских садов на 770 мест. В них предусматриваются группы для приёма малышей с 2 месяцев. Такие группы уже функционируют в четырёх детских садах», – рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Народная программа – не формальный документ, а конкретный план действий, который партия готовит вместе с людьми, отмечали участники форума.

«Действующая Народная программа получила региональные разделы – в них отражены положения по конкретным объектам в населённых пунктах. Это делает документ понятным для каждого жителя. Сегодня Хабаровский край развивается благодаря активному вниманию нашего лидера Владимира Путина и партии «Единая Россия». Вместе нам удалось вывести регион в число лидеров Дальнего Востока по развитию экономики, объемам инвестиций и производства, темпы высоко оценил Юрий Трутнев. Среди крупнейших проектов – строительство одного и самых технологичных в ДФО морских угольных терминалов», – сказал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

На форуме обсуждали вопросы комплексного развивать городов и сёл.