ВКС получили новую партию истребителей Су-35С от "Ростеха"

ВС России получили от "Ростеха" очередную партию истребителей Су-35С, сообщили в компании. Это многофункциональные самолеты поколения 4++.

"Машины предназначены для завоевания превосходства в воздухе, а также для поражения объектов наземной инфраструктуры, расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования", - сообщили в "Ростехе".

"Данная техника работает без нареканий, экипажу удобно ею управлять. Мы выполняем на данном самолете различные задачи: перехват воздушных целей на дальних подступах, прикрытие ударных групп и наземных объектов, уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также нанесение точных ударов по наземным и надводным целям высокоточным оружием", - комментирует работу Су-35С летчик ВКС России.