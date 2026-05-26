Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Карпинске с МКУ взыскали 100 тысяч за падение ребенка на гололедице

В Карпинске прокуратура добилась возмещения морального ущерба школьнице, получившей перелом из-за падения на гололедице.

Инцидент произошел в марте текущего года у пешеходного перехода в районе дома №79 по ул. 8 Марта. Когда девочка 2013 г.р. перешла дорогу и направилась в сторону МАДОУ Детский сад №23 "Светлячок", она поскользнулась на обледеневшем участке тротуара и упала на правую руку. Уже в больнице ей диагностировали закрытый перелом ключицы слева.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, от законного представителя поступили жалобы о том, что дочь испытала сильную боль после падения, у нее наблюдались нарушения сна и сложности в освоении нового материала. Для репозиции костных отломков и их фиксации металлическими спицами девочке была проведена операция.

Проверка показала, что падение произошло из-за ненадлежащей организации содержания улично-дорожной сети на данном участке - МКУ "Управление коммунального хозяйства" не обработало дорожки и тротуары противогололедным материалом.

В целях защиты прав несовершеннолетней прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования в полном объеме, обязав МКУ выплатить школьнице компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

Теги: МКУ, Карпинск, падение, гололед, ребенок, перелом, компенсация, прокуратура


