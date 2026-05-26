Один человек пострадал в результате пожара на нефтебазе в Башкирии

В Туймазинском районе Башкирии произошел пожар на базе хранения нефтепродуктов, пострадал один человек. Об этом сообщает региональный Госкомитет по ЧС.

ЧП произошло накануне вечером. Когда пожарные прибыли на место, происходило открытое горение 8 наземных горизонтальных резервуаров, при этом произошло разливание горючих веществ.

В настоящее время пожар ликвидирован. В тушении был задействован пожарный поезд. В результате пожара пострадал мужчина, от госпитализации он отказался.