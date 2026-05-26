26 Мая 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия
Роскомнадзор замедляет Telegram

Политика Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Глава Тюменской области поблагодарил жителей за активное предварительное голосование

В Тюменской области более 70 тыс. избирателей уже сделали свой выбор в первый день предварительного голосования "Единой России". Они поддержали кандидатов, которые, по их мнению, достойны представлять партию на выборах в Тюменскую областную и Государственную думы.

"Благодарю жителей региона за активную гражданскую позицию. Участие в предварительном голосовании говорит о стремлении жителей региона сделать нашу жизнь лучше", - написал губернатор в своих каналах в Telegram и Max.

Предварительное голосование "Единой России" – возможность для жителей Тюменской области напрямую повлиять на то, кто войдет в итоговый список кандидатов в Единый день голосования в сентябре 2026 г. В регионе выдвинул свои кандидатуры 171 человек. Это волонтёры, предприниматели, действующие депутаты, начинающие политики. Также среди кандидатов – 21 участник спецоперации.

Чтобы отдать голос за одного или нескольких участников, избирателям нужно до 29 мая зарегистрироваться на сайте PG.ER.RU через портал "Госуслуги". Если нужна помощь с регистрацией, её окажут в Штабе общественной поддержки "Единой России" по адресу: ул. Водопроводная, 36 или по телефону горячей линии: 7 (3452) 51-57-57.

Теги: Предварительное голосование, Александр Моор, избиратели


25.05.2026 09:03 Мск Моор сообщил о старте предварительного голосования "Единой России"

