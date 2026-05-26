Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: скриншот видео с youtube-канала &quot;ещёнепознер&quot; / youtube.com/@eshenepozner

В Московском патриархате назвали "классической подставой" ситуацию с задержанием митрополита Илариона

В Московском патриархате РПЦ назвали "классической подставой" задержание в Чехии митрополита Илариона.

Бывший глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион был задержан накануне. Сообщалось, что местные правоохранительные органы, якобы, нашли у него в машине вещества, похожие на запрещенные.

"Все выглядит как грубая провокация. Причем поражает ее примитивный, топорный уровень. Похоже на классическую "подставу": общеизвестно, что подбрасывание наркотиков является излюбленным способом недобросовестных правоохранителей во всем мире", - цитирует ТАСС заместителя председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерея Игоря Выжанова.

Он считает, что таким образом чешские власти хотят навредить России.

Митрополит Иларион категорически отвергает какую-либо причастность к незаконному хранению или перевозке запрещённых веществ.

Иларион много лет руководил отделом внешних церковных связей Московского патриархата, а позже возглавлял епархию в Венгрии. В 2024 г. Синод РПЦ отстранил его от управления епархией на фоне секс-скандала, после чего он переехал служить в храм Петра и Павла в Карловых Варах.

Теги: рпц, митрополит иларион


Развитие сюжета:

Ранее 26.05.2026 11:40 Мск Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД после задержания митрополита Илариона

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.05.2026 19:00 Мск Митрополит Иларион останется под стражей
Ранее 25.05.2026 15:03 Мск Адвокат митрополита Илариона заявил о преследовании иерарха
Ранее 25.05.2026 13:14 Мск В Чехии задержали митрополита Илариона по делу о наркотиках

