Рособрнадзор утвердил график проведения ВПР в школах в 2027 году

В школах только закончились всероссийские проверочных работ (ВПР), как Рособрнадзор утвердил сроки их проведения в следующем учебном году. Они практически остались теми же - с 19 апреля по 21 мая.

Как обычно, ВПР пройдут в 4–8-х и 10-х классах. Продолжительность ВПР составит один или два урока. Они проводятся "в целях осуществления мониторинга уровня и качества подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС и ФООП". При этом участие в них для школьников формально не обязательно, но фактически школы требуют их писать. Речь также идет о том, чтобы придать им статус переводных экзаменов.

Многие эксперты недовольны тем, что хорошие результаты ВПР стали самоцелью для школ, которые не хотят стать отстающими. А весь учебный процесс свелся в тому, чтобы сдать ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, то есть процедуры "независимого контроля". Это исказило содержание образования.

"В системе образования за последние годы произошел тихий переворот: умение отвечать на вопросы КИМов стало самоцелью, подменив суть учебной работы школы. Из 100 учеников, обращающихся к репетиторам, 99 идут к ним именно за этим, а не за пониманием предмета", - пишет учитель информатики Михаил Богданов.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин считает, что в России создана формалистическая система образования.