Первое издание "Гарри Поттера" продали на аукционе за 17 тысяч фунтов

В английском Стаффордшире частный покупатель приобрел редкий экземпляр книги "Гарри Поттер и философский камень" за 17 тыс. фунтов (около 23 тыс. долларов). Газета The Mirror сообщает, что это издание в мягкой обложке вышло в 1997 году и тогда стоило всего 5 фунтов. Бывшая владелица книги, книжный обозреватель Катрина МакНикол, получила роман для рецензии, но так и не прочитала его. Она просто положила книгу в коробку, где та пролежала на чердаке почти 30 лет, пока хозяйка не нашла ее во время уборки, пишет РБК.

Эксперты аукционного дома назвали эту находку лучшим экземпляром на рынке. Книга сохранила идеальное состояние, потому что ее никто не открывал. Стоит отметить, что коллекционеры очень ценят первые тиражи Джоан Роулинг. Например, в 2021 году в США аналогичное издание 1997 года установило рекорд - его купили за 471 тыс. долларов.

История о мальчике-волшебнике за десятилетия превратилась в огромный медиаактив. Джоан Роулинг написала семь основных романов и пьесу "Гарри Поттер и проклятое дитя". Читатели по всему миру купили около 600 млн экземпляров книг, а экранизации этой серии собрали в мировом прокате почти 7,8 млрд долларов. Теперь первые издания саги стали настоящей ценностью для коллекционеров.