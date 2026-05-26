Рубио: Лавров передал послание Трампу от Путина

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что глава МИД РФ Сергей Лавров передал через него послание американскому президенту Дональду Трампу от российского лидера Владимира Путина.

"Путин попросил его попросить меня передать послание непосредственно президенту, что я и сделал", - цитирует Рубио РИА Новости.

Рубио и Лавров накануне вечером провели телефонный разговор. Они обсудили конфликт на Украине, кризис в Ормузском проливе, ситуацию вокруг Кубы и двусторонние отношения.

Кроме того, как сообщила пресс-служба российского МИДа, Лавров проинформировал Рубио о том, что Вооруженные силы РФ приступают к "системным и последовательным ударам" по объектам в Киеве.

До этого МИД России заявил, что российские военные готовится нанести удары по местам производства и программирования беспилотников ВСУ, а также по "центрам принятия решений и командным пунктам" в Киеве. В ведомстве назвали это ответом на удар по колледжу и общежитию в Старобельске.