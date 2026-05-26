Уральские ученые придумали защиту объектов ТЭК от БПЛА

Специалисты Уральского федерального университета объединились с коллегами из Москвы и Казани, чтобы разработать конструкции для защиты объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) от атак БПЛА. Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе вуза, новая защита отличается от своих аналогов тем, что ее можно использовать в условиях плотной застройки, благодаря чему ученые уже получили патенты на разработки.

"На сегодня на российском рынке разработано много защитных сооружений, часть из которых внедрена на практике. Определенный процент защитных решений вызывает вопросы и сомнения в надежности. Большинство из внедренных профессиональных решений — это массивные конструкции, которые требуют большого свободного пространства по периметру защищаемого объекта из-за системы оттяжек или подкосов, внешних удерживающих элементов и так далее. Такие сооружения проще и дешевле наших разработок. Но наши решения подходят для действующих объектов, промышленных площадок, на которых возведены здания, сооружения, инженерные сети, расположенные достаточно близко друг к другу", — рассказал директор института строительства и архитектуры УрФУ Никита Фомин.

Рассчитанные специалистами показатели защиты применимы к резервуарам, трансформаторам на подстанциях, различным технологическим установкам и таким линейным сооружениям, как технологические эстакады с трубопроводами и кабельной продукцией. По словам соавтора работы, аспиранта кафедры промышленного, гражданского строительства и экспертизы недвижимости УрФУ Константина Адушкина, эстакады являются важным элементом технологических цепочек, и их повреждение в результате атаки БПЛА способно остановить работу предприятия.

"Мы разработали конструктивные решения, которые можно размещать как самостоятельно, так и комбинированно в рамках одной защиты, в зависимости от задач заказчиков и компоновки объектов. В целом система рассчитана на объекты ТЭК, но может применяться и для других сооружений разной геометрии", — объяснил Адушкин.

Специалисты отмечают, что конструкция позволит выдержать удар и взрыв БПЛА массой 250 кг, летящего на скорости до 200 км/ч. Вместо объекта все повреждения возьмет на себя защитная сетка, которую несложно и недорого заменить. Конструкция надежна, геометрически неизменяема и имеет высокую жесткость защиты. Этого удалось добиться благодаря жестким узлам сопряжения траверс с решетчатыми опорами и непрерывному соединению всех опор друг с другом в двух направлениях с помощью траверс и силовых тросов. По верху траверс натянуты силовые тросы и два слоя защитных сеток с различным размером ячейки.

"Сетка с крупной ячейкой препятствует контакту БПЛА с защищаемым объектом, а мелкая сетка не допускает попадания обломков при взрыве или скидываемых с дрона мелких боеприпасов", — пояснил Фомин.

Разработкой уже заинтересовались организации в Екатеринбурге и Казани. Сейчас исследователи продолжают модернизировать конструкции с учетом развивающихся технологий создания БПЛА.