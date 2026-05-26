В Перми хозяин собаки заплатит 200 тысяч за нападение животного на ребёнка

В Перми владелец собаки, напавшей на ребёнка, заплатит отцу пострадавшего компенсацию. Так решил Мотовилихинский райсуд.

Нападение случилось вечером 15 июля 2025 г. в Мотовилихинском районе Перми. Возле одного из домов собака напала на мальчика и покусала его. Результат – рваные раны.

Из-за полученной травмы семье мальчика пришлось отменить запланированную поездку на море, ограничить подвижность ребёнка и отказаться от любимых занятий. Для стабилизации психоэмоционального фона мальчику необходима помощь психолога. Хозяин собаки должен будет заплатить компенсацию в 200 тыс. руб. Решение в силу не вступило, сообщает Пермский краевой суд.