26 Мая 2026
Образование В России
Фото: Накануне.RU

Васильева: Дайте детям детство, а не таскайте по кружкам

Слишком раннее обучение чтению и иностранным языкам нецелесообразно для развития ребенка. Об этом заявила президент Российской академии образования Ольга Васильева.
Она отмечает, что дети начинают разделять текст на слова и звуки лишь к пяти-шести годам. Системное же изучение иностранных языков рекомендуется начинать после того, как ребенок освоит родную речь. Но сейчас у детей с этим все больше проблем. Куда спешат родители, стремясь в три-пять лет отдать ребенка на занятия по иностранному, ей непонятно.

Она напомнила позицию академика Александра Запорожца, который возглавлял НИИ дошкольного воспитания Академии педагогических наук СССР и считал, что ранняя учеба не способствует полноценному развитию ребенка, так как всему свое время.

"Ребенку нужно дать детство, а не таскать по кружкам и секциям через весь город. Иначе мы получаем ситуацию, когда уже ко второму классу школы мотивации хотеть ходить в школу у ребенка нет. Он просто устал, физически устал", — сказала Васильева.

Впрочем, многие родители жалуются на то, что секции и кружки для детей стоят недешево, так что ее слова могут быть прочитаны и с иным подтекстом.

До 6-7 лет дети играют, это их жизнь. Но думать, что нужно просто накупить игрушек - и это все, тоже неправильно. С ними в этом возрасте нужно играть и общаться, подчеркнула президент РАО. Главное - избегать крайностей: гиперопеки и безразличия.

Теги: Васильева, дети, образованиее


