26 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество В России
Фото: Накануне.RU

Более 2,2 млн россиян сделали прививки от клещевого энцефалита

В этом году прививку от клещевого энцефалита поставили уже более 2,2 млн человек. Роспотребнадзор сообщил на своем сайте, что с начала сезона врачи оказали помощь 129 тысячам граждан, которые пострадали от укусов клещей. Чаще всего насекомые нападали на людей в Свердловской, Томской, Вологодской, Костромской, Кировской, Кемеровской и Иркутской областях. Эти регионы стали лидерами по количеству обращений в больницы.

Специалисты активно обрабатывают леса и парки специальными препаратами против насекомых. На сегодняшний день они очистили уже 112 тысяч гектаров земли. Особое внимание эксперты уделяют детским лагерям и санаториям, чтобы обезопасить летний отдых. В ведомстве подчеркивают, что эпидемиологическая ситуация в стране остается стабильной и предсказуемой.

Врачи напоминают: вакцинация - это лучший способ защитить себя от опасной инфекции. В первую очередь прививки нужны тем, кто живет в опасных районах или собирается поехать туда в путешествие. Также Роспотребнадзор советует использовать защитные спреи, носить плотную закрытую одежду и внимательно осматривать себя после каждой прогулки на природе.

Сообщалось, что за позапрошлую неделю активность клещей в России резко выросла: число пострадавших от укусов подскочило с 43 до 84 тысяч человек. Роспотребнадзор сообщает, что с начала года прививки от энцефалита сделали уже 2,4 миллиона граждан, причем 200 тысяч из них вакцинировались за последние семь дней. 

Теги: клещ, укус, вакцина


