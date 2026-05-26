Продажи энергетиков в России упали впервые за долгое время

Российский рынок энергетиков начал сокращаться после периода бурного роста. В первом квартале этого года люди купили на 7% меньше напитков, чем годом ранее, а заводы снизили производство почти на 15%. Аналитики NTech и компании "Балтика" подтверждают: спрос упал на 6,6%. Это самый серьезный спад среди всех безалкогольных напитков. Для сравнения, продажи соков за это же время снизились всего на 1-3%, сообщает "Ъ".

Рынок пошел вниз из-за новых правил и законов. С 1 марта 2025 года власти запретили продавать энергетики подросткам. Из-за этого напитки исчезли из вендинговых автоматов, которые раньше приносили компаниям до 10% всех продаж. Еще прошлой осенью эксперты видели рост рынка на 10%, но новые ограничения и потеря каналов сбыта быстро изменили ситуацию.

Производители из "Балтики" и Ассоциации производителей напитков считают, что дело не только в запретах для молодежи. Главной причиной они называют рост налогов. Государство увеличило акциз на напитки с сахаром: в 2026 году ставка выросла до 11 рублей за литр. Это на 10% больше, чем в прошлом году. В итоге цены в магазинах заметно подскочили.

По данным системы "Честный знак", средняя цена за упаковку энергетика достигла 260 рублей. За год продукция подорожала на 16%. Эксперты делают вывод: сочетание строгих правил продажи и резкий рост стоимости заставили покупателей реже выбирать эти напитки. Теперь производителям приходится подстраиваться под новые условия, когда привычный рост сменился падением спроса.

Сообщалось, что российский ритейл столкнулся с рекордным кризисом: экономические показатели отрасли упали до исторического минимума, а покупатели начали жестко экономить. Чтобы выжить, торговые сети массово закрывают убыточные точки (например, Gloria Jeans и "Лэтуаль" ликвидировали сотни магазинов), сокращают персонал и поднимают среднюю наценку на товары до максимума в 28%.