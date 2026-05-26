Папа римский выпустил специальную энциклику об ограничении ИИ

Папа римский Лев XIV призвал мировых лидеров и технологические компании не допустить, чтобы искусственный интеллект (ИИ) вытеснил людей. Об этом говорится в новой папской энциклике Magnifica Humanitas ("Великолепное человечество"), пишет The New York Times.

Документ был представлен в Ватикане вместе с сооснователем компании Anthropic Кристофером Олахом. Папа призывает защитить человечество от наиболее разрушительных последствий ИИ. Прежде всего это лишение людей работы. Но стремление к большей прибыли не может это оправдать. Это материальный прогресс, но человеческая деградация, уверен епископ Рима. Работа - это нечто большее, чем способ получения дохода, это необходимое условие нормального существования человека. Лишая людей работы, их лишают атрибутов человеческого, пишет Лев XIV.

Политолог-американист Малек Дудаков считает, что данная энциклика - заочный выпад против президента США Дональда Трампа. Папа призвал ввести строжайшие этические ограничения в отношения использования ИИ в войне. Корпорация Anthropic недавно пошла на конфликт с Пентагоном, обвинив команду Трампа в попытках заставить их алгоритмы совершать военные преступления. И за несколько дней до начала войны с Ираном контракты Anthropic с Пентагоном были разорваны. А Трамп запретил всем правительственным ведомствам использовать технологии Anthropic, сказав, что это "радикально левая" компания, которая пыталась указывать военным.

В целом энциклика во многих отношениях читается как политический документ аналитического центра. В том числе папа подробно пишет о важности защиты детей от разрушительного воздействия технологий ИИ, отмечает издание.

Кристофер Олах поддержал позицию римского папы и сказал, что сотрудничество с Ватиканом в этой сфере продолжится.



