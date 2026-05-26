Глава ФСБ: Украина стала крупнейшим в Европе центром контрабанды оружия

Украина стала крупнейшим в Европе центром контрабанды оружия и боеприпасов, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"Под плотной опекой Запада Украина стала серьезным фактором дестабилизации обстановки на пространстве Содружества", - цитирует его ТАСС.

"Результатом действий киевского режима стала трансформация страны в крупнейший в Европе центр контрабанды оружия и боеприпасов", - отметил Бортников.

Кроме того, по словам директора ФСБ, Европа превратила Украину в боевой плацдарм и полигон по испытанию новых видов вооружения, обучения военных систем ИИ, отработки новых форм и методов войны под "чужим флагом".