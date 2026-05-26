Россияне рассказали, как распорядятся своим телом после смерти

Россияне оценили среднюю стоимость похорон в 180 тыс. руб., а в городах-миллионниках эта цифра доходит до 240 тыс. руб., таковы данные исследования аналитического центра Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также социологи выяснили, как россияне предпочли бы быть похороненными. Базовой остается модель погребения в землю, хотя в крупных городах уже доминирует кремация. "Там выше плотность населения, острее стоит проблема кладбищ, а кремация доступна и выглядит практичным решением. Закреплению нормы способствовала пандемия: ковидный период увеличил нагрузку на крематории и сделал кремацию более привычной для крупных городов. Также наиболее приемлемой кремацию считают миллениалы, а среди молодежи намечается новый тренд — передача тела для медицинских или научных целей", - отмечают социологи.

Более четверти россиян не хотят заранее решать вопрос о формате прощания с телом или готовы оставить его решение близким. Смерть для многих остается тем, о чем лучше не думать.