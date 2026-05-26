Новые власти Венгрии запретили импорт сельхозпродукции с Украины

Венгрия снова закрывает свои границы для украинской сельхозпродукции. Об этом заявил новый премьер-министр страны Петер Мадьяр.

Запрет, введенный ранее правительством Виктора Орбана, истек 14 мая вместе с пакетом чрезвычайных мер. Новое правительство сначала не успело продлить ограничения, но затем в срочном порядке восстановило их, сообщало издание Euractiv. Министр сельского хозяйства Венгрии Саболч Бона заявил, что власти не допустят, чтобы украинский импорт подрывал позиции местных фермеров. А импорт продукции с Украины им крайне вредит, угрожая самому существованию.

Депутат Европарламента Карин Карлсбро, отвечающая за торговые отношения с Украиной, выразила "глубокое сожаление" по поводу решения Венгрии. Она отметила, что Европарламент давно призывает Еврокомиссию к более жесткой позиции в отношении стран, нарушающих правила ЕС и защищающих свой рынок.

Венгрия ввела запрет на сельскохозяйственные товары с Украины 15 апреля 2023 года, позже список был расширен. Как и сейчас, власти объясняли свои действия необходимостью защиты национальных производителей.

Экспорт сельскохозяйственной продукции приносит Киеву в год свыше 20 млрд долларов, из которых около половины приходится на ЕС. Это прежде всего зерновые и подсолнечное масло.

