В центре Екатеринбурга два дня будет идти триатлон "Столица Урала"

В центре Екатеринбурга в очередной раз пройдет триатлон "Столица Урала". Как сообщает пресс-служба мэрии, эпицентром велоспорта, бега и плавания станут Октябрьская площадь и акватория Городского пруда.

"Подобные соревнования – популяризация здорового образа жизни, еще одна возможность заняться спортом, следить за свои здоровьем. И кроме того, что сегодня важно для администрации города, главы Екатеринбурга – привлечение туристов. Каждый участник триатлона может посмотреть достопримечательности, архитектуру, уральскую кухню, но он может привезти с собой группу поддержки, которая тоже познакомиться с городом. Для нас это здорово с точки зрения развития Екатеринбурга", – отметил замглавы города Константин Шевченко.

Триатлон пройдет 25 и 26 июля. Принять участие могут даже начинающие спортсмены от двух лет. Организаторы подготовили разные дистанции - от детского забега на 1 км до формата "МИКС" для самых выносливых.

"Мы хотели сделать глобальный проект и реализовать его в Екатеринбурге. Надеемся, что приедет много участников и гостей – не только спортсменов, но и зрителей. Екатеринбург привлекателен людьми, которые тебя всегда поддерживают и приглашают в гости. Надеюсь, в этом году я приеду заранее и смогу посмотреть на местные достопримечательности. Хочу не только принять участие в триатлоне, но и погрузиться в атмосферу этого города", – поделился мастер спорта России международного класса, победитель Чемпионата России и призер Чемпионатов Европы, Первенств Европы, участник Олимпийских игр Александр Брюханков.

