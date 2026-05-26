Ввоз новых иномарок в РФ через Киргизию вырос на 185% - эксперт

За январь-апрель 2026 года ввоз новых автомобилей в Россию через Киргизию вырос на 185% - до 22,1 тыс. легковушек, сообщил глава агентства "Автостат" Сергей Целиков.

"Киргизию, как транзитное направление, неофициальные импортеры используют для доставки более мощных автомобилей. На машины с двигателей свыше 160 л.с. приходится более 80% киргизского импорта", - рассказывает эксперт.

Более четверти импорта пришлось на Toyota. Также популярностью пользуются Audi (12,4%), Volkswagen (12%), BMW (9,2%) и Geely (7,8%).