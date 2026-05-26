Премьер-министра Израиля Нетаньяху госпитализировали

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху госпитализировали в госпиталь Хадасса в Иерусалиме для проведения стоматологической процедуры, пишет Jerusalem Post со ссылкой на официального представителя премьера.

Ранее Нетаньяху в суде, давая показания на процессе против журналистов, опроверг сообщения о том, что у него рак поджелудочной железы, и он, якобы, скрывал этот диагноз во время войны с Ираном.

"Мое состояние здоровья в норме, а некоторые говорят, что оно отличное. У меня не было рака поджелудочной железы. Если бы это было так, меня бы уже не было", - заявил глава правительства. Он добавил, что занимается спортом и проходит медицинские обследования.