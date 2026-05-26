Два подъезда поврежденного ВСУ дома снесут в Рязани

В Рязани два подъезда многоквартирного дома, которые были повреждены в результате атаки ВСУ 15 мая, подлежат разбору. Об этом сообщил ТАСС губернатор Павел Малков.

По его словам, второй пострадавший дом, который внешне казался более целым, на деле разрушен сильнее. Пострадали несущие конструкции. Специалисты после проведения экспертизы признали, что два подъезда необходимо полностью разобрать. Речь идет о 70 квартирах и нежилых помещениях.

Накануне сообщалось, что до пяти выросло количество умерших из-за атаки беспилотников на Рязань. 24 мая в больнице скончалась женщина, пострадавшая в результате налета. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских БПЛА в Рязани.