26 Мая 2026
Фото: AP Photo / Petr David Josek

Фицо: Украина должна пойти на уступки, а не требовать ускоренного вступления в ЕС

Украине, стремящейся в ЕС, необходимо пойти на уступки России ради мира, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Так он прокомментировал инициативу немецкого канцлера Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса "ассоциированного члена" ЕС.

Фицо исключил возможность ускоренного вступления Украины в ЕС.

"В третий или четвертый раз повторю: Украина не может обойти тех, кто уже очень хорошо подготовлен к вступлению: Черногорию, Албанию, Сербию", — подчеркнул словацкий премьер.

По его мнению, даже предложения Мерца, которые являются некоторой уступкой Украине, столкнутся с серьезным сопротивлением в Европе и в конечном итоге приняты не будут. Страна воюет и при этом пытается стать членом ЕС. Она должна пойти на уступки, прежде чем вступать в блок. Свою позицию Фицо озвучил после переговоров с президентом страны Петером Пеллегрини и спикером парламента Рихардом Раши. Разделают ли они мнение Фицо, неясно.

Ранее категорическое отношение к вступлению Украины в ЕС высказывал премьер Венгрии Виктор Орбан, который вообще исключал эту возможность. После выборов позиция новых властей несколько смягчилась. Впрочем, по существу Венгрия по-прежнему возражает против принятия Украины в блок без выполнения ряда условий.

Характерно, что Зеленский раскритиковал предложение Мерца об ассоциированном членстве Украины, которая якобы защищает ЕС и имеет право требовать принять ее.

Теги: ЕС, Фицо, украина


