В Екатеринбурге перекроют улицы из-за забега "Серые ночи"

В Екатеринбурге впервые пройдет вечерний забег "Серые ночи". Мероприятие запланировано на 20 июня, из-за чего часть улиц будет закрыта для движения транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

с 10.00 20 июня по 10.00 21 июня – бульвар ЭКСПО, от Универсиады до 100-летия Уральского университета;

с 23.00 20 июня по 04.00 21 июня – бульвар Новосинарский, от Варшавской до Универсиады; бульвар ЭКСПО, от Выставочной до бульвара Новосинарский; улица Универсиады, от бульвара ЭКСПО до бульвара Новосинарский; улица 100-летия Уральского университета, от бульвара Новосинарский до Олимпийской.

Зарегистрироваться на полумарафон и ознакомиться с деталями забега можно здесь. Участников ждет четыре дистанции: на 1, 10 и 21 км., а также детская дистанция. Организаторы обещают прохладную атмосферу июньских сумерек и возможность пробежать по живописному маршруту.