Госдума рассмотрит законопроект об аресте имущества уехавших из страны россиян

Госдума сегодня может во втором и сразу в третьем чтении рассмотреть поправки в КоАП, предусматривающие арест имущества уехавших из страны россиян.

Если законопроект, предложенный народными избранниками Татарстана, будет одобрен, россиян, совершивших правонарушение за границей, можно будет штрафовать по 18 статьям КоАП (сейчас – по четырем).

Если штраф не будет уплачен, вводится возможность ареста имущества граждан, оставшегося в России. Решение будет принимать суд, причем судья сможет принять решение об аресте всей квартиры или машины россиянина, даже если штраф не соразмерен их стоимости, пишет Telegram-канал Faridaily.