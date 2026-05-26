Вучич: Сербию не пускают в ЕС из-за отказа вводить санкции против России

Сербия не движется в переговорах о вступлении в ЕС на протяжении последних пяти лет. Причиной является нежелание Белграда присоединиться к санкциям против России. Об этом президент Сербии Александр Вучич сказал журналистам во время своего визита в Пекин.

Он отметил, что Сербия могла бы быть уже в конце пути, но ей не прощают дружеских отношений с Россией. Страна придерживается политики военного нейтралитета и справедливого отношения ко всем, в том числе в России, к международному праву и к Уставу ООН. Белград не собирается наносить вред России.

"Это исключительно из-за нашей позиции по отношению к России. Пусть никто не пытается вас убедить в иных причинах", – подчеркнул Вучич.

После начала СВО Вучич обратился к сербам, подтвердив поддержку "территориальной целостности" Украины, но при этом отказался вводить санкции против России, так как страны связаны очень тесными отношениями. При этом, по его словам, бывший председатель Совета ЕС Шарль Мишель трижды просил его прекратить авиасообщение с четырьмя городами России: Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Сочи.

Сербия получила официальный статус страны — кандидата на вступление в ЕС еще в 2012 году.