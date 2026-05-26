В Перми бизнесмену вменили незаконные траты 15 миллионов

54-летняя бизнесмен из Перми пойдёт под суд по делу о незаконной трате 15 млн руб.

Дело было в начале 2021 г. Бизнесмен – руководитель фермерского хозяйства обратилась в министерство сельского хозяйства Прикамья. Она подала заявку на субсидию на развитие молочного животноводства. В документах она указала, что планирует заниматься разведением коров и производством сырого молока.

В апреле того же года она получила грант в 15 млн руб. для поддержки фермы. В итоге деньги ушли "налево", а не на ферму. Возбуждённое уголовное дело о мошенничестве ушло в суд, решения которого бизнесмена дожидается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает УМВД по Пермскому краю.