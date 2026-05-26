В российских школах сегодня звенят последние звонки

В России 26 мая проходят последние звонки для учащихся 9-х и 11-х классов. Основные экзамены ОГЭ и ЕГЭ стартуют 1 июня: в этот день 11-классники сдают историю, литературу и химию. У 9-классников 2 июня будет экзамен по математике. Спустя месяц – 27 июня – в школах пройдут выпускные вечера.

В связи с последними звонками в некоторых российских городах сегодня ограничена продажа алкоголя, например, в Тюмени. В районах, приграничных с зоной СВО, последние звонки проведут онлайн. Так, ученики 64 школ в Белгородской области не будут собираться на праздничные линейки.