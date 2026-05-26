"Собирают все нацистское отребье". На Украине перезахоронят останки создателя ОУН*

Киевский режим перезахоронит прах создателя ОУН* Евгения Коновальца. Об этом заявила замглавы офиса Зеленского Ирина Верещук.

Накануне на Украине перезахоронили прах второго главаря ОУН Андрея Мельника и его жены, останки которых на днях эксгумировали в Люксембурге. В церемонии принял участие Зеленский и прочие высокопоставленные чиновники. Также приехал Виктор Ющенко, который в 2000-х агрессивно продвигал бандеровскую идеологию на посту президента.

Следующим будет Коновалец, который похоронен в Роттердаме. Киев уже добился разрешения, эксгумация и перезахоронение останков состоятся в ближайшее время, анонсировала Верещук. Зеленский же сказал, что принято решение создать "пантеон героев", чтобы менять историческую память населения в сторону нацизма. Вероятно, решение принято совместно с Европой, которая заинтересована в "заказе".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что МИД Украины идентифицировал 98 таких погребений в 21 стране.

"То есть все отребье нацистское, коллаборационистское, человеконенавистническое будет собрано по всему миру для того, чтобы стать частью славы, материализованной славы на территории нынешней Украины", - подчеркнула она.

Коновалец был ликвидирован в Роттердаме сотрудником НКВД Павлом Судоплатовым.

* запрещенная в России террористическая организация