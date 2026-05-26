Депутат Вихарев отправил новую партию "птиц" на СВО

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев закупил и отправил в зону проведения СВО очередную партию БПЛА. Об этом он написал в своих социальных сетях.

"Постоянно на связи со свердловскими ребятами, которые сейчас выполняют свой долг "за лентой". Регулярно закупаю и отправляю им самое необходимое, в том числе БПЛА", - написал депутат.

Он также поддержал военных и пожелал скорейшей победы и возвращения домой.

Ранее Алексей Вихарев рассказал, как освоил навыки оператора дрона и почему это нужно даже в мирное время.