Иран призвал готовиться к "нефти по $200" после новых ударов США

ВС Ирана заявили, что продолжение "военных авантюр" США в регионе означает, что ни о каком соглашении не может быть и речи.

"Правительство США неоднократно демонстрировало, что понимает лишь язык силы. Готовьтесь к нефти по $200", — написал в соцсети Х официальный представитель центрального оперативного штаба "Хатам аль-Анбия" ВС Ирана Эбрагим Зольфагари.

Ранее американские военные атаковали ракетные установки и катера, якобы пытавшиеся установить мины, в южной части Ирана. Удары США назвали «оборонительными» и заверили, что речи о прекращении перемирия не идет, передает РИА Новости.

На днях президент США Дональд Трамп анонсировал начало обсуждения финальных деталей соглашения с Ираном, упомянув, что Ормузский пролив будет открыт.

The Washington Post, ссылаясь на дипломатически источники, написала о готовности Ирана немедленно открыть пролив и восстановить довоенное судоходство в обмен на рамочное соглашение и прекращение военных действий со стороны США и их союзников. Однако агентство Fars заявило, что контроль над Ормузским проливом останется за Ираном. Позднее в МИД Иран заявили, что вопросы управления Ормузским проливом будут решаться исключительно прибрежными государствами.