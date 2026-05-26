Роскомнадзор оштрафовал 85 провайдеров за сокрытие IP-адресов

Роскомнадзор наказал 85 операторов связи, которые не предоставили данные об IP-адресах абонентов. В марте ведомство направило требования 1359 компаниям. Чиновники заявляют, что эта информация помогает отражать кибератаки. Однако эксперты уверены: отчетность также позволяет государству находить и блокировать работающие VPN-сервисы, сообщают "Известия".

Закон требует, чтобы провайдеры сообщали о смене IP-адреса в течение суток, а по особому запросу - за час. За нарушение компаниям грозят штрафы до 500 тысяч рублей, а за повторный отказ - до миллиона. Крупные игроки уже адаптировали сети, но для малого бизнеса новые правила стали тяжелым финансовым бременем.

У большинства пользователей IP-адрес меняется автоматически при каждом переподключении к сети. У больших операторов происходят сотни тысяч таких событий в день. Чтобы вовремя рапортовать о каждом изменении, связистам приходится закупать дорогое оборудование и нанимать десятки новых сотрудников.

Специалисты предупреждают: огромные расходы на автоматизацию отчетности и расширение штата могут привести к росту тарифов для обычных абонентов. Кроме того, создание баз данных с привязкой IP-адресов к конкретным городам повышает риск утечек конфиденциальной информации.

Ранее сообщалось, что правительство отложило до осени введение платы за использование зарубежного трафика свыше 15 Гб, так как операторам связи нужно еще 3-4 месяца на доработку систем учета. Минцифры планирует с помощью этой меры бороться с VPN: зашифрованный трафик часто распознается как международный, и плата за превышение лимита станет для пользователей финансовым барьером.