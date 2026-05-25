Митрополит Иларион останется под стражей

Бывший глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион остаётся задержанным в Чехии. Окончательное процессуальное решение сегодня принято не будет.

Чешские органы правопорядка ожидают результаты необходимых экспертиз. После их получения будет определён дальнейший порядок действий. Предварительно решение ожидается завтра. Митрополит Иларион может быть либо освобождён, либо оставлен под стражей на время расследования.

Владыка категорически отвергает какую-либо причастность к незаконному хранению или перевозке запрещённых веществ. Ключевым вопросом остаётся происхождение обнаруженных предметов, а также обстоятельства анонимного сообщения, на основании которого, как ранее сообщили чешские СМИ со ссылкой на официальных представителей, был остановлен автомобиль. Об этом говорится в официальном telegram-канале митрополита Илариона.

Иларион много лет руководил Отделом внешних церковных связей Московского патриархата, а позже возглавлял епархию в Венгрии. В 2024 г. Синод РПЦ отстранил его от управления епархией на фоне секс-скандала, после чего он переехал служить в храм Петра и Павла в Карловых Варах.